Szczepionka przeciw COVID-19 w liściach tytoniu

Firmy technologiczne ścigają się w opracowywaniu szczepionki na COVID-19, a naukowcy poszukują skutecznego leczenia tej choroby. Do wyścigu dołączyła firma Medicago - której współwłaścicielem jest koncern tytoniowy Philip Morris International. Do produkcji potencjalnej szczepionki na COVID-19 używa zmodyfikowanych biotechnologicznie roślin tytoniowych. To alternatywa dla szczepionek tworzonych z wykorzystaniem jaja kurzego. Jakie są różnice w produkcji?

Szczepionki produkowane w roślinach można wytwarzać na dwa sposoby: w roślinach modyfikowanych genetycznie (GMO) lub w tzw. systemie ekspresji przejściowej. Ten drugi system jest obecnie głównie stosowany do produkcji szczepionek w roślinach – w badaniach naukowych i przez nieliczne jeszcze, ale już istniejące firmy.

- Najczęściej wykorzystywaną rośliną w tym systemie jest tytoń - Nicotiana benthamiana, nie mający poza tym znaczenia przemysłowego – tłumaczy Pniewski.

Na czym polega produkcja? W skrócie – do rozwiniętych roślin, najczęściej liści, wprowadza się tzw. wektor zawierający gen danego białka wirusowego.

- Wektor ten nie ulega integracji z materiałem genetycznym komórki roślinnej, a jeśli już to rzadko i wyłącznie w obrębie niektórych komórek roślinnych. Nie może być natomiast dziedziczony. Zamiast tego, gen kodujący białko wirusowe jest bardzo aktywny i w krótkim czasie (ok. 2 tygodnie), przy wykorzystaniu roślinnej "maszynerii ekspresji genów" produkowane są duże ilości danego białka szczepionkowego (nawet do kilku g/kg biomasy). Po zakończonym cyklu produkcyjnym biomasa jest zbierana (jeśli by nie była zebrana, rośliny i tak by zwiędły), a białko oczyszczane – dodaje ekspert.

