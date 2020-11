Muzeum Getta Warszawskiego kupiło budynek szpitala

Dyrektor muzeum Albert Stankowski przypomniał, że wcześniej jego placówka otrzymała z IPN w depozyt oryginalny raport Jurgena Stroopa, który tłumił powstanie w getcie warszawskim, a także wózek do przewożenia zwłok. Obydwa te obiekty będą eksponowane na wystawie stałej w muzeum.

Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów znajduje się w Warszawie przy ul. Siennej 60. W listopadzie 1940 roku szpital ten stał się częścią getta. Przy Siennej pracowali m.in. Anna Braude – Hellerowa, Adina Blady-Szwajger, Anna Margolis, Hanna Merenholc – jedna z współpracownic Janusz Korczaka, a w charakterze gońca Marek Edelman. Do szpitala trafiały dzieci z tyfusem i gruźlicą, a także postrzelone przez Niemców, podczas szmuglu i cierpiące na głód. W placówce tej prowadzono badania nad chorobą głodową.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik przypomniał, że w 1998 r. szpital ten został przekazany samorządowi mazowieckiemu. Po pewnym czasie „wyczerpał możliwości techniczne" (został zlikwidowany w tym budynku – dop. red.). – To będzie miejsce godnego upamiętnienia , niezwykłe miejsce pamięci – powiedział Struzik.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin przypomniał, że w ostatnich pięciu latach ministerstwo uruchomiło ponad 30 instytucji, które mają nam pomóc w prowadzaniu efektywnej polityki pamięci. Do nich zaliczył m.in. budowę muzeum w Sobiborze. - Dokonamy nowego upamiętnienia w obozie zagłady w Treblince, w największym cmentarzem obywateli polskich w czasie II wojny światowej. Bo tam wśród 900 tys. ofiar szacuje się, że 800 tys. ofiar to obywatele polscy, w tym 300 tys. Żydzi warszawscy – dodał Sellin. - Muzeum Getta Warszawskiego musi mieć swoje miejsce i będzie miało właśnie w tym cudownie ocalałym miejscu jakim jest dawny Szpital Dziecięcy – stwierdził.

Uroczystość podpisania umowy zbiegła się z 80 rocznicą zamknięcia murów wokół getta warszawskiego przez niemieckich okupantów. Jedna trzecia mieszkańców została odizolowana. - Na wyznaczony przez niemieckiego okupanta teren przesiedlono 138 tysięcy Żydów, a wysiedlono 113 tysięcy Polaków. W rocznicę tego wydarzenia muzeum przypomina o tragicznej sytuacji setek tysięcy obywateli, zmuszonych do życia i umierania w nieludzkich warunkach – dodał dyrektor MGW.

Getto powstało na mocy zarządzenia z 2 października 1940 roku gubernatora dystryktu warszawskiego, Ludwiga Fischera. Przy wylotach wyznaczonego obszaru ustawiono niemieckie posterunki policyjne. Obszar getta wynosił 307 hektarów, w getcie z głodu i chorób zginęło ok. 90 tys. Żydów. Jego mieszkańcy – szacuje się, ze ok. 300 tys. zostali wywiezieni do Treblinki, gdzie zostali zamordowani.