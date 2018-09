IPN poszukuje żołnierzy AK na Litwie

W lesie koło wsi Raubiszki naukowcy IPN poszukują zbiorowej mogiły żołnierzy AK z oddziału ppor. Zyndrama – Kościałkowskiego „Fakira”, którzy zginęli w potyczce z Armią Czerwoną.

Poszukiwania na Wileńszczyźnie prowadzi m.in. naczelnik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN dr Leon Popek oraz dr Dominika Siemińska, wspiera ich grupa wolontariuszy – harcerzy związanych ze Stowarzyszeniem Odra – Niemen. Dzisiaj miejsce tych poszukiwań znajdujące się w lesie odwiedzili laureaci konkursu IPN „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy...", którzy od 9 września uczestniczą w objeździe edukacyjnym po polskich miejscach pamięci na Kresach.

Celem prowadzonych działań przez naukowców IPN jest odnalezienie mogiły zbiorowej żołnierzy AK z Oddziału Samoobrony Ziemi Wileńskiej nr 4, dowodzonego przez ppor. Sergiusza Zyndrama-Kościałkowskiego ps Fakir. Polegli oni 4 lutego 1945 r. w walce z sowiecką bezpieką w Raubiszkach. Zginęło wtedy ok. 10 żołnierzy, w tym dowódca oddziału. On został jednak pochowany na wileńskim cmentarzy na Rossie.

Ojciec „Fakira" stworzył plan bitwy, na którym zaznaczył też mogiłę, w której spoczęli żołnierze AK. Naukowcy IPN na tej podstawie oznaczyli przypuszczalne miejsce pochówku, sprawdzają je wykonując otwory wywiercone świdrem do badań geologicznych.

IPN prowadzi prace poszukiwawcze na Litwie od 2 lat. W tym czasie odnalazł szczątki 20 żołnierzy, ciała trzech zostały już pochowane. Na razie nie zostały te osoby zidentyfikowane w trakcie badań DNA. Naukowcy poszukują miejsca pochówku m.in. kpt. Jana Borysewicza ps. Krysia, który zginął 21 stycznia 1945 pod Kowalkami w zasadzce grupy operacyjnej pułku piechoty NKWD. Jego ciało Sowieci obwozili po miejscowościach Ziemi Lidzkiej – wystawiono je na widok publiczny m.in. w Raduniu i Ejszyszkach.

W niedzielę rozpoczął się wyjazd edukacyjny dla laureatów 9. edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy..." po Litwie i Łotwie. Grupa kilkudziesięciu uczniów z całej Polski odwiedza polskie miejsca pamięci na Kresach. Zwiedzili już m.in. Kopciowo na Litwie gdzie odwiedzili grób bohaterki powstania listopadowego – Emilii Plater, a także Wilno, a także Zułowo – miejsce narodzin Józefa Piłsudskiego. Zwiedzą też Dyneburg – wyzwolony przez Wojsko Polskie z rąk bolszewickich w styczniu 1920 r., a także stolicę Łotwy Rygę.

Udział w takim wyjeździe to nagroda dla uczestników konkursu (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych), który był poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej. Każdy uczeń musiał przygotować stronę do albumu zawierającą wybrane przez niego informacje o postaci, która została zamordowana przez Sowietów. Do Instytutu Pamięci Narodowej wpłynęło 260 prac konkursowych, nagrodą główną uhonorowano autorów 40 najlepszych prac. Organizatorami konkursu i wyjazdu na Litwę i Łotwę są IPN, Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Muzeum Katyńskie.