Popyt na luksus dramatycznie maleje. 23 procent spadku przez pandemię

Sprzedaż luksusowej odzieży, biżuterii i kosmetyków spadnie w tym roku, według prognoz o 23 procent. Jak wynika z cytowanego przez AP raportu firmy konsultingowej Bain ten spadek zniweluje ostatnie sześć lat wzrostu w branży dóbr luksusowych. Mimo tego powodem do ostrożnego optymizmu może być fakt, że pierwotnie prognozowano spadek o 35 proc., ale sytuację poprawiło ożywienie rynku w Chinach, które odpowiadają za jedną trzecią światowej sprzedaży dóbr luksusowych. Szacuje się, że w 2020 roku ten sektor światowej gospodarki wygeneruje 217 mld euro przychodów, czyli o 2 mld mniej niż w 2014 roku i 64 mld mniej niż w 2019.

Spadek sprzedaży w tej branży nastąpił po raz pierwszy od 2009 roku, gdy odczuwano skutki światowego kryzysu finansowego. Sprzedaż luksusowych ubrań, biżuterii i kosmetyków spadła wtedy o 9 procent, ale straty szybko nadrobiono w 2010. Tym razem powrót do normy nie jest spodziewany prędko.

Na niepewność wpływa, oczywiście, pandemia koronarwirusa, która sprawia, że zamykane są sklepy niesprzedające artykułów niezbędnych do przeżycia. Negatywnie na sprzedaż luksusowych ubrań czy biżuterii wpływa również ograniczenie ruchu turystycznego. Dlatego prognozy na 2021 rok nie są precyzyjne – szacuje się, że sprzedaż spadnie w przedziale od 10 do 19 procent.

Prognozy będą mogły być bardziej precyzyjne dopiero wtedy gdy wyjaśnią się wpływy środków stymulacyjnych kierowanych do gospodarek w Europie i USA, a także to, jak będzie wyglądała polityka podatkowa Joe Bidena, która może wpłynąć na osoby o wysokich dochodach. Precyzję poprawią również dane o sprzedaży z Chin. Firma konsultingowa Bain spodziewa się, że takie bardziej precyzyjne prognozy będzie można postawić dopiero w drugim kwartale 2021 roku.

Na razie oczekuje się jednak, że Chiny, gdzie rynek już wraca do normy będą liderem sprzedaży produktów luksusowych i do 2025 roku będą odpowiadać za połowę sprzedaży zaś globalny rynek ożywi się w latach 2022-2023. Już teraz azjatyccy konsumenci pomogli np., złagodzić spadek sprzedaży biżuterii. Możliwe jest jednak także to, że utrzymanie się kryzysowej sytuacji związanej z pandemią, czyli lockdownów w Europie i USA sprawi, że kryzys będzie miał bardziej trwały charakter.