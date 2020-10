Amerykanie zmieniają zwyczaje. To jedzenie w pandemii to hit

Z powodu wywołanego przez pandemię kryzysu miliony Amerykanów straciły pracę. Kryzys nie pozostał też bez wpływu na strukturę wydatków tych szczęściarzy, którzy pracę wciąż mają lub ktoś w ich rodzinie nadal ją ma. Wielu spośród tych Amerykanów ścięło swoje wydatki i zwiększyło stopę oszczędności, wielu zaczęło oszczędzać po to, by pieniądze przeznaczyć na pomoc tym, którzy są w potrzebie. Są też tacy, którzy zaczęli więcej wydawać na przyjemności.

Wśród tych Amerykanów, którzy wciąż mają pracę, wielu zarabia mniej niż przed pandemią. Pewna rodzina z Kalifornii ma szczęście – Sarah Way i jej mąż utrzymali swoje miejsca pracy, ale Sarah pracuje już tylko dzień w tygodniu, a jej mąż przez lato zarabiał połowę tego, co przed kryzysem.

- Odstawiliśmy samochód i zlikwidowaliśmy ubezpieczenie. Zrezygnowaliśmy z kablówki, ścięliśmy wydatki na jedzenie. Po czterech miesiącach pensja męża wróciła do normy, ale nie dostosowaliśmy do tego wydatków. Zamiast tego zwiększyliśmy nasze oszczędności na emeryturę i stworzyliśmy półroczną rezerwę gotówki – mówiła Sarah Way CNN.