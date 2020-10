Pierwsza ważna umowa Wielkiej Brytanii z Japonią

Do podpisania umowy doszło po osiągnięciu szerokiego porozumienia we wrześniu przez Liz Truss i ministra spraw zagranicznych Japonii, Toshimitsu Motegi. Gospodarz obecnego spotkania wskazał, że do podpisania doszło po ok. 4,5 miesiącach od rozpoczęcia negocjacji. — To wyraz determinacji Japonii i Zjednoczonego Królestwa w zdecydowanym promowaniu wolnego handlu — cytuje go Reuter. Motegi dodał, że uzgodnił z Truss współpracę, by umowa zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.