Pandemia: Polacy wolą kupować polskie towary

Z badania przeprowadzonego przez Open Research wynika, że Polacy są patriotami na zakupach, jeszcze bardziej niż w latach ubiegłych i chcą wiedzieć skąd pochodzi produkt, który kupują: aż 47 proc. to zdecydowani patrioci, 44 proc. jest raczej zainteresowanych krajem pochodzenia kupowanego towaru, a tylko 9 proc. badanych nie interesuje się tym, skąd pochodzi nabywany produkt.

- Obserwujemy znaczący wzrost postaw patriotycznych. Polacy częściej deklarują chęć zakupu polskich produktów i sięgania po nie w ramach pierwszego wyboru. Aż 9 na 10 Polaków twierdzi, że polskość marki zachęca ich do zakupu konkretnych produktów – poinformowała Agata Matuszewska-Pyc, business unit manager z Open Research. - Przyglądamy się temu zjawisku, jak się zmienia i przybiera na sile. Jest jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki – dodaje.

Najbardziej pochodzeniem nabywanych rzeczy interesują się młodzi ludzie w wieku 20-30 lat, mniejsze zainteresowanie występuje wśród osób starszych. Większość konsumentów w Polsce coraz częściej sprawdza skąd pochodzi produkt, który wkładają do koszyka a 43 proc. zawsze to sprawdza.

Polskość produktu zachęca do zakupu już co 9. Polaka - to o 17 proc. więcej niż w poprzednim badaniu.