Koronawirus: Michael Kors ma kłopoty. Drastyczny spadek sprzedaży Bloomberg

Producent luksusowych torebek, butów, ubrań i galanterii Michael Kors to kolejna ofiara pandemii. W drugim kwartale tego roku spadek sprzedaży całej grupy Capri Holdings Ltd., do której należy marka Michael Kors, wyniesie około 70 procent.