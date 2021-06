Koniec pandemii, koniec z alkoholem na wynos

Branżowa organizacja National Restaurant Association policzyło, że około 26 stanów – większość tych, które pozwoliły na kupowanie koktajli na wynos podczas pandemii – zdecydowało się na kontynuowanie tej praktyki. Na przykład Georgia i Teksas zgodziły wiosną się na sprzedawania koktajli na wynos, a Kolorado przedłużyło ten przywilej do 2025 r. Natomiast Massachusetts i Wirginia, przedłużyły go do przyszłego roku.

