Odzież i obuwie: giganci zaczynają odrabianie strat

2,3 mld zł skonsolidowanych przychodów odnotowało w okresie luty-kwiecień 2021 r. gdańskie LPP, właściciele marki Reserved, czy Sinsay – poinformował zarząd spółki. To o 95 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 r., gdy wybuchła w Europie pandemia COVID-19.

Na tę kwotę składają się w przeważającej części sklepy stacjonarne, w których obroty urosły o 76 proc. rok do roku (także za sprawą rozwoju sieci: jej metraż był w tym roku większy o 24 proc.) do 1,4 mld zł. W sklepach internetowych klienci LPP zostawili natomiast 900 mln zł, o 134 proc. więcej niż przed rokiem.

LPP poprawiło marżę brutto na sprzedaży o 7,5 pkt. proc. do 55,7 proc. i swój pierwszy kwartał roku obrotowego LPP zakończyło 70 mln zł zysku operacyjnego (podczas gdy rok temu miało 261 mln zł straty).

Grupa CCC także w okresie luty-kwiecień wykazała natomiast 1,43 mld zł przychodu, o 85 proc. więcej niż przed rokiem. W raporcie bieżącym na ten temat wskazano – co może być ważne dla inwestorów - że jest to także więcej niż w tym samym okresie 2019 r. (o 300 mln zł).

W wypadku polkowickiej grupy wyrosłej z handlu obuwiem ponad 60 proc. (62,5 proc.) przychodów stanowiło w tym czasie e-commerce. To ze względu na udział internetowego handlu grupa wolniej niż LPP poprawia rentowność. Jej marża brutto na sprzedaży urosła rok do roku o 0,5 pkt. do 43,5 proc.