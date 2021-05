E-zakupami błyszczymy w regionie

W sieci kupuje już 20 mln Polaków, a pandemia zachęciła czy wręcz zmusiła do skorzystania z tej opcji wielu z nich. Oznaczało to wzrost wydatków online do ok. 100 mld zł, a ten rok wcale nie zapowiada się gorzej.

