Szefowie sieci: Walczymy o czynsze i pracę w niedziele

Do tego dochodzi kwestia konkurencji z zagranicy, a firmy obecne na polskim rynku z centralami w innych krajach także tam korzystają ze wsparcia, zazwyczaj szerszego niż to dostępne u nas. – Nie może być tak, że zagraniczne firmy po kryzysie będą bardziej wzmocnione od nas i wejdą na nasz rynek bez problemu, odbierając udziały w rodzimym rynku polskim przedsiębiorcom. Jedyne, czego oczekujemy, to przygotowanie nas do równej rywalizacji, a z tą już sobie poradzimy, tak jak radziliśmy sobie przez ostatnie 25 lat – mówi Dariusz Miłek, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej CCC.

– Rządowe programy w ramach tarczy pozwalają nam pokryć ok. 30 proc. kosztów postoju. Resztę musimy sfinansować we własnym zakresie, czyli głównie kredytem, można powiedzieć, nadzwyczajnym, na specjalnych warunkach – mówi Maciej Formanowicz, prezes Fabryk Mebli Forte. – Nazwałbym to finansowaniem kryzysowym, w odróżnieniu od normalnych kredytów obrotowych czy inwestycyjnych. Okres spłaty musi być długi i dopasowany do stopniowego wychodzenia z kryzysu – dodaje. Dla firm zależnych od eksportu, a to właśnie specyfika branży meblowej, tempo wychodzenia z kryzysu zależeć będzie od normalizacji sytuacji, głównie na zachodzie Europy, oraz od dynamiki powrotu do poziomu konsumpcji sprzed pandemii. – Opinie, jakie otrzymujemy z naszych rynków europejskich, mówią o ścieżce powrotu, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym czasie będziemy sprzedawać mniej, co oznacza konieczność ograniczenia kosztów, także osobowych – mówi.