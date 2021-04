Środki do dezynfekcji wciąż popularne. Mnóstwo nowych marek

Ponad 300 nowych produktów do dezynfekcji zarejestrował w tym roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) na podstawie przyjętych na czas pandemii uproszczonych procedur. W rezultacie do prawie 4,3 tysięcy wzrosła na początku kwietnia łączna liczba produktów biobójczych zarejestrowanych w Polsce od wiosny zeszłego roku, gdy preparaty do dezynfekcji stały się deficytowym towarem.

Apel pielęgniarek

Jak jednak zaznaczają eksperci, gorzej jest z jakością. Potwierdza to Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (NRPiP), która pod koniec marca b.r. zwróciła się do ministra zdrowia, prezesa URLPL i Głównego Inspektora Sanitarnego z apelem o wdrożenie systemu kontroli jakości środków do dezynfekcji wprowadzonych do obrotu podczas pandemii. Jak podkreśla NRPiP, na polskim rynku jest obecnie wiele dezynfektantów o nieprzebadanym laboratoryjnie składzie, wytworzonych z niezatwierdzonych surowców i o niepotwierdzonej skuteczności. Dodatkowo obowiązujące regulacje prawne otwierają furtkę dla nowych przedsiębiorców chcących produkować środki dezynfekujące bez przeprowadzania testów skuteczności.