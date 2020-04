Biedronka wchodzi do internetu. Na razie w 10 miastach

Opcja zamawiania produktów z sieci Biedronka dostępna jest w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Wrocławiu. Dzięki temu mieszkańcy tych 10 miast zrobią zakupy bez wychodzenia z domu. Użytkownicy mogą wybrać artykuły z katalogu liczącego niemal 1 tys. pozycji, podzielonego na najważniejsze kategorie m. in.: „warzywa i owoce", „mięso, ryby i wędliny", „pieczywo" czy „napoje". Dostawa dotrze do zamawiającego w czasie krótszym niż godzina.

- Wierzymy, że Glovo wykonuje usługę, której w tej chwili poszukuje coraz większa liczba klientów Biedronki. Ta współpraca zapewnia możliwość dotarcia do naszych klientów nowymi drogami, nie wpływając na komfort zakupowy naszych klientów w sklepach – mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka. Ceny artykułów w aplikacji są takie same jak w sklepie stacjonarnym - obowiązują także promocje. Kolejno po potwierdzeniu zamówienia przez użytkownika, kurier otrzymuje powiadomienie i udaje się do najbliższego sklepu uczestniczącego w tym programie. W tym czasie wyznaczeni pracownicy Biedronki rozpoczynają kompletowanie produktów. Dzięki ich doświadczeniu i znajomości asortymentu zamówienie zostaje zebrane bardzo szybko. Kurier odbiera zakupy i zachowując wysokie środki ostrożności i higieny dostarcza je do zamawiającego w sposób „bezkontaktowy".