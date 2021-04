Rekord e-sklepów. Lawinowo przybywa nowych

W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku stanowi to wzrost o nieco ponad 70 proc. Eksperci przewidują, że na koniec 2021 r. liczba sklepów online może sięgnąć nawet 55 tys. Już od kilku lat widać, że konsumenci stopniowo przenoszą swoja aktywność zakupową do internetu, co jest jedną z przyczyn systematycznego spadku liczby sklepów stacjonarnych. Pandemia tylko ten trend nakręciła. Według raportu ExpertSender, polskiej firmy wspierającej marki w automatyzacji marketingu, już 7 na 10 Polaków robi zakupy online. Połowa kupujących wydaje tą drogą ponad 300 zł miesięcznie.