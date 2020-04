Po papierze pora na drożdże. Ciągle szalejemy na zakupach

Nabiał, drożdże, mąka to przeboje ostatniego tygodnia marca. W miarę postępu epidemii Polacy kupują co innego, gdzie indziej i w inny sposób.

Przede wszystkim Polacy zaczęli kupować żywność bliżej domu. W dobie pandemii koronawirusa stracili ochotę na dłuższe podróże, a małe sklepy w sąsiedztwie sprzedają więcej żywności. Poniżej dalsza część artykułu

Wynika to z badań paragonów fiskalnych przeanalizowanych przez Comp Platforma Usług. Dzięki swojej platformie m/platform ściągnęła ona wyniki sprzedaży z ponad 4,6 tys. małych sklepów. Przede wszystkim małe sklepy więcej sprzedają, wartość koszyka zakupowego wzrosła w nich już z 18,5 zł przed rokiem do ok. 26 zł dziś. Podczas początkowej gorączki zakupowej, która nastała w 11. tygodniu roku, klienci wymietli z półek sławny już papier toaletowy. Sprzedaż żywności suchej wzrosła wtedy o 310 proc., konserw mięsnych o 192 proc., mydło zanotowało skok o 192 proc. w porównaniu ze średnią sprzedażą z lutego. Wśród alkoholi piwo i wódka rosły dość spokojnie, o 11 i 19 proc., za to spirytus skoczył o 567 proc. Czytaj także: Rząd przykręca śrubę: Sklepy szykują się na najazd klientów

W kolejnym tygodniu panika wygasała, by w ostatnim tygodniu marca (23–29 marca) przynieść pewną zmianę potrzeb. Klienci coraz rzadziej robią zakupy – widać to po spadającej liczbie paragonów – natomiast gdy już wyjdą z bezpiecznych domów, kupują więcej świeżej żywności. I tak, najwięcej wzrósł koszyk zakupowy dla nabiału, klienci kupowali go średnio o 31 proc. więcej niż w lutym, podczas zakupów mydła kupowali go o 25 proc. więcej i o 20 proc. więcej wyrobów piekarskich. Tu królują składniki do pieczenia: drożdże odnotowały wzrost sprzedaży aż o 110 proc., a sprzedaż mąki wzrosła o 47 proc. i klienci kupują ją 17,3 proc. częściej.

Używki nie notują spektakularnych spadków czy zwyżek. Papierosy utrzymują swoją sprzedaż, klienci kupują je nieco rzadziej – za to nieco więcej; najlepiej radzi sobie piwo, które notuje wzrost sprzedaży o 14 proc. wobec średniej sprzedaży w lutym. Jego sprzedaż w marcu stopniowo wzrastała. Odwrotnie pozostałe alkohole – w 11. tygodniu roku sprzedaż wódki wzrosła o 19 proc. wobec lutego, a w kolejnych tygodniach różnica wynosiła tylko 5 i 4 proc. Czytaj także: Sklepy ułatwiają zakupy. Zamówienie nawet w godzinę

Analitycy podkreślają jednak wagę tego, że konsumenci wrócili do bliskich małych sklepów po coraz bardziej zróżnicowane zakupy, co jest odwróceniem trendu z ostatnich lat, gdy po duże zakupy żywności Polacy jeździli do dyskontów. – Oznacza to, że konsumenci dużo bardziej polegają na bliskich sklepach, a jeżeli sytuacja kryzysowa się przedłuży, to ten trend może w ogóle zmienić nawyki kupujących – komentuje Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes Comp Platforma Usług.

Zbliżone wnioski płyną z badań Nielsena. Choć wartość sprzedaży koszyka spadła w ujęciu rocznym o 8 proc., to z 12. na 13. tydzień roku wzrosła o 8 proc. W tym czasie sprzedaż internetowa skoczyła aż o 23 proc., a najmocniej straciły kosmetyki. Klienci, nie wychodząc z domu, zaczęli kupować o 61 proc. mniej kosmetyków do twarzy i o jedną czwartą mniej wody oraz ryb.

– Trend spadkowy mogą odwrócić nadchodzące święta. Pozostajemy w domach, częściej gotujemy i pieczemy chleb, co potwierdza m.in. kilkusetprocentowy wzrost sprzedaży drożdży – mówi Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. współpracy z sieciami handlowymi Nielsen Connect.