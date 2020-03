Amazon oferuje przeniesienie z magazynów do działu spożywczego. I daje podwyżkę

Gigant handlowy stara się przenieść część swoich pracowników do działu, który od kilku dni przeżywa prawdziwe oblężenie. Miliony Amerykanów utknęły we własnych domach z powodu epidemii koronawirusa. Ilość zamówień produktów spożywczych wzrosła gwałtownie, a Amazonowi brakuje rąk do pracy.

Amazon oferuje internetową sprzedaż z dowozem żywności w ramach usługi Amazon Fresh - z własnych magazynów oraz w ramach usługi Amazon Prime Now - z dowozem ze sklepów sieci Whole Foods. W związku z ogromną ilością zamówień Amazon wysłał do swoich pracowników magazynowych w stanach Maryland, a także Kalifornia, Newada oraz Tennessee, ofertę przeniesienia na inne stanowiska, w dziale spożywczym. Firma oferuje podwyżkę zarobków w zamian za zmianę miejsca pracy. Oferta jest skierowana do konkretnych pracowników i oznacza podwyżkę wynagrodzenia o 2 dolary za godzinę - do 19 dolarów. Pracownicy muszą się jednak liczyć z uciążliwościami: praca w chłodniach lub pod presją czasu, pakując żywność do natychmiastowej wysyłki.