Koronawirus: Premie dla pracowników za tłok w sklepach

Podobną decyzję podjął tez zarząd sieci Rossmann, która wprowadziła premię 750 zł brutto dla pracowników sklepów za pracę w szczególnych warunkach w dniach od 16 marca do 15 kwietnia. - Podjęliśmy także wiele działań mających zapewnić bezpieczne zakupy naszym klientom oraz bezpieczne warunki pracy naszym pracownikom. Niektóre sklepy skróciły godziny pracy, kierownictwo drogerii może także podjąć decyzje o ograniczaniu liczby klientów w sklepie czy wyznaczeniu stref 1 metra od kas. Przekazaliśmy pracownikom środki do dezynfekcji rąk oraz kas, terminali itd. Jeśli ktoś chce pracować w rękawiczkach, są one do dyspozycji w sklepach - mówi Agata Nowakowska, rzecznik Rossmanna.