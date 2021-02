Efekt pandemii: Stacje paliw pokonały kawiarnie

Udział stacji paliw i sklepów spożywczych w kawiarnianym torcie urósł w trakcie lockdownu o 11 pkt. proc. do 47 proc. - wynika z badania OOH Cafe ARC Rynek i Opinia. Z kolei udział kawiarni i lodziarni spadł niemal o połowę w stosunku do czasu sprzed COVID-19 do 16 proc. - z 29 proc. wcześniej. Udział barów i restauracji także spadł - o 7 pkt. proc. do 13 proc.

