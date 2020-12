Zmalał eksport Niemiec. „COVID-19 cofnął nas w handlu o pięć lat”

Pandemia spowodowała spadek popytu w USA i Wielkiej Brytanii, z kolei jedynym jasnym punktem dla gospodarki Niemiec była Azja, ale niemiecki eksport zmalał w tym roku o co najmniej 12 proc. — podała organizacja handlowa BGA.

- COVID-19 cofnął nas w handlu o pięć lat, ale jednocześnie wystrzelił nas pięć lat do przodu pod względem technologii cyfrowych — stwierdził prezydent BGA, Anton Borner. Eksport do Stanów, największego rynku poza Unią, zmalał o 16 proc., a do Wielkiej Brytanii o 18,5 proc. — Jedynymi jasnymi punktami były Chiny i Azja, ich znaczenie rosło w dalszym ciągu w czasie pandemii — dodał.

- Niemiecki eksport może wzrosnąć o 13 proc. w 2021 r. — stwierdził Borner, ale zastrzegł, że prognozy są niepewne z powodu trudnego do przewidzenia wydarzeń wynikających z pandemii. Jest jednak mało prawdopodobne, by eksport, będący głównym czynnikiem wzrostu gospodarki Niemiec, wrócił do poziomu sprzed kryzysu przed 2022 r.; może do tego dojść w pierwszym albo w II kwartale 2022.

- Dopiero okaże się jednak, jak porozumienie 15 krajów Azji-Pacyfiku mające poparcie Chin zmierzające do utworzenia jednego z największych na świecie bloków handlowych wpłynie na popyt towarów z Europy — zastrzegł szef BGA.