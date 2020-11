Rząd: Będzie dodatkowa, trzecia niedziela handlowa w grudniu

Jak czytamy w uzasadnieniu aktu, oprócz wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej (powód to chęć rozładowania ruchu w sklepach), proponuje się trzy zmiany. Po pierwsze, „umożliwienie pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg, wykonywania pracy zdalnej”. W praktyce osoby takie mogły pracować w domu i do tej pory, ale wówczas traciły prawo do wynagrodzenia chorobowego. Teraz ma się to zmienić.

Czytaj także: Niedziele handlowe 2020. W te niedziele będzie można zrobić zakupy w 2020 roku

Według danych z bazy ZUS, 22 listopada w izolacji, ale bez symptomów koronawirusa lub z łagodnym przebiegiem choroby było 127,99 tys. osób, 11 listopada - 182,58 tys., a 22 października 116,65 tys.

Druga zmiana to umożliwienie prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uzyskanie licencji lub świadectwa maszynisty.



Trzecia zaś ma przywrócić stan prawny obowiązujący przed wejściem w życie tarczy 1.0 poprzez uchylenie specjalnych rozwiązań dotyczących odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez premiera.