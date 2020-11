Ikea współpracuje z InPost. Produkty do odebrania w Paczkomacie

Ikea zachęca klientów do dokonywania zakupów poprzez stronę internetową w czasie epidemii COVID-19. Dostawy mają być teraz wygodniejsze i dostępniejsze, ponieważ sieć nawiązała współpracę z InPost i wprowadziła nową usługę „Dostawa do Paczkomatów”.

Klienci robiący wirtualne zakupy na stronie IKEA.pl albo poprzez Aplikację IKEA mogą teraz wybrać jeden z ponad 9 tysięcy Paczkomatów InPost na terenie Polski i odebrać zamówienie w dogodnym dla siebie czasie. Usługa w czasie epidemii ma też taką zaletę, że ogranicza kontakty międzyludzkie i klient nie ma bezpośredniego kontaktu z kurierem.

Są jednak ograniczenia - produkty muszą mieścić się w paczkach o maksymalnych wymiarach do 56/36/38 cm i o wadze do 24 kg. System sam ma ocenić, czy możliwe jest dostarczenie wybranych towarów do Paczkomatu. Nowa usługa obejmie około 4000 artykułów z oferty Ikei. Koszt dostawy ma być stały i wynosić 12 zł, a czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze.

„Dzięki podjęciu współpracy z InPost nasi klienci otrzymują wygodny sposób dostawy produktów. Mogą odbierać je z Paczkomatów w dowolnym momencie, przez całą dobę, z zachowaniem sanitarnych rygorów, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa” - podkreśla w komunikacie Andrzej Sadecki, menedżer ds. zarządzania doświadczeniem klienta w Ikea Polska.

Z uwagi na trudne czasy i ponowne zamknięcie sklepów stacjonarnych, coraz więcej klientów decyduje się robić zakupy poprzez internet. Jak podała Ikea, jej udział sprzedaży online w całkowitej sprzedaży w roku finansowym 2020 zwiększył się dwukrotnie - z 10 do 20 proc. Liczba odwiedzin na stronie Ikei wzrosła w tym roku o 30 proc. do rekordowego poziomu 154 milionów.

To jednak nie wystarczy, by odrobić straty wywołane epidemią. W ubiegłym tygodniu trzy największe sieci meblowe w Polsce - Jysk, Ikea i Agata - zwróciły się do rządu z apelem o otwarcie ich sklepów stacjonarnych dla klientów. O włączeniu sieci meblowych do listy sklepów, które mają być zamknięte aż do 29 listopada, rząd zdecydował w ostatniej chwili - dosłownie wieczór przed wprowadzeniem częściowego lockdownu. Ikea była wtedy zmuszona z dnia na dzień poinformować klientów - a także swoich pracowników - o zamknięciu sklepów.