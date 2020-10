CCC planuje zamykanie sklepów. Połowa przychodów z internetu

Obostrzenia dla gospodarki wracają, ale nawet w czasie gdy były luźne, to nie wszyscy klienci wrócili do sklepów i galerii handlowych. Potwierdzają to wyniki CCC za trzeci kwartał. Czy grupie opłacałoby się zamknąć wszystkie sklepy stacjonarne? Wyniki sprzedaży online mogą nasuwać takie wnioski - pisze Business Insider Polska.

Przychody e-commerce grupy CCC wzrosły dla okresu od stycznia do września o aż 64 proc. rok do roku do 1,61 mld zł - podała spółka w raporcie za trzeci kwartał 2020. Stanowiło to 45 proc. łącznej sprzedaży grupy. W samym trzecim kwartale na fali przywracania ruchu w sklepach stacjonarnych udział ten nieco spadł, ale 39 proc. to i tak wysoki wynik.

Sprzedaż w internecie dała przy tym w bieżącym roku aż 44,1 proc. zysku brutto ze sprzedaży. W czwartym tygodniu października wzrost przychodów online rok do roku był nawet 119 proc. rdr.

W trzecim kwartale sprzedaż e-commerce CCC wzrosła o 61 proc. do 570 mln zł. Z tego eobuwie.pl zwiększyło przychody o 50 proc. rdr do 491 mln zł, a rozwijany za granicą ccc.eu o 427 proc. rdr do 61 mln zł. Zysk z działalności e-commerce okazał się jednak w trzecim kwartale niższy niż rok wcześniej o 15 proc. i wyniósł 28,7 mln zł.

CCC mocno redukuje swoją sieć placówek. W tym roku ma zniknąć ponad 100 sklepów. Z tego 45 w Szwajcarii, około 30 w Polsce, sześć w Czechach, cztery w Austrii i 18 polskich sklepów Gino Rossi. Przejmowaną dwa i pół roku temu za 10 mln franków szwajcarską liczącą wtedy 200 sklepów sieć KVAG zakwalifikowano teraz do "działalności zaniechanej" i CCC sprzedaje jej sklepy. Zostało ich tam jeszcze 156.