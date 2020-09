Chiny: Pierwszy wzrost sprzedaży detalicznej w tym roku

Sklepy, restauracje i miejsca rozrywki były zamknięte w Chinach przez większą część pierwszego kwartału, a później konsumenci byli ostrożni co do wydawania pieniędzy. Dane o sprzedaży detalicznej za sierpień sugerują jednak, że popyt konsumencki w Chinach odzyskuje siłę. Ożywienie widać m.in. na rynku motoryzacyjnym. Z danych Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych wynika, że sprzedaż tych aut wzrosła w sierpniu o 9 proc. r./r. Kiepsko radzą sobie jednak kina. Według Chińskiej Sieci Danych Filmowych, przychody kin spadły w sierpniu o 56,8 proc. r./r., ale w ciągu pierwszych 12 dni września widać było poprawę. Spadek wyhamował do 51 proc. r./r.