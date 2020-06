Odwrót hipermarketów trwa w najlepsze

Auchan podaje, że niskie obroty i niesprzyjające warunki wynajmu spowodowały znaczne straty w tych lokalizacjach. Pomimo wysiłków zespołów osiągnięcie trwałej rentowności dla tych dwóch sklepów okazało się niemożliwe.

Niedawno swój biznes oparty na hipermarketach sprzedało także Tesco, pozbywając się 301 sklepów na rzecz dyskontowej sieci Netto. Z danych Euromonitor International wynika, że w całym 2019 r. sprzedaż w hipermarketach spadła 2,2 proc., zaś prognozy na 2020 r. to 2,4 proc. spadku. Liczba hipermarketów także zaczyna spadać i choć póki co mowa tylko o kilku rocznie to jednak zmiana trendu jest dla polskiego rynku znacząca. Hipermarkety przebojem podbijały rynek od lat 90., ale czas ich dominacji dawno się skończył i podobny trend widać też w innych krajach. Niemniej w Polsce odwrót od dużych powierzchni na rzecz sklepów mniejszych i średnich jest szczególnie mocno zauważalny.