Drogerie podbiły internet. Wielki skok sprzedaży

Jak podaje Salesforce Shopiping Index w I kwartale 2020 roku sprzedaż internetowa wzrosła o 20 proc., a e-sklepy odwiedziło w tym czasie o 40 proc. więcej unikalnych użytkowników, niż miało to miejsce w zeszłym roku. Ruch ze sklepów stacjonarnych naturalnie przeniósł się do Internetu, a rozwój lub uruchomienie eCommerce stały się dla wielu firm szansą na zminimalizowanie skutków kryzysu. Tak jest też w przypadku sieci handlowej Super-Pharm. Mimo tego, że przed wybuchem epidemii klienci regularnie korzystali z oferty drogerii i apteki internetowej, to jednak większość wybierała zakupy w placówkach stacjonarnych, a narodowa kwarantanna sprawiła, że zwrócili się w stronę eCommerce.

- Zamknięcie galerii handlowych i ograniczenia w sklepach sprawiły, że z dnia na dzień musieliśmy nauczyć się robienia zakupów na odległość. Chociaż podczas kwarantanny placówki stacjonarne Super-Pharm były cały czas otwarte oraz wprowadzone zostały liczne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo pracowników i klientów, to ruch znacznie spadł. Obserwując pierwsze tygodnie pandemii, zdecydowaliśmy się wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów - mówi Remigiusz Chrzanowski, członek zarządu Super–Pharm Poland odpowiedzialny za rozwój kanału digital.

- Dlatego zainwestowaliśmy w kolejne udogodnienia online, takie jak czat z farmaceutą dostępny na stronie internetowej lub darmową dostawę do każdego zamówienia złożonego w drogerii i aptece internetowej. Chcieliśmy zadbać o klientów, aby nie wychodząc z domu mogli korzystać z bezpiecznych płatności online i równie bezpiecznej bezkontaktowej, darmowej dostawy pod drzwi. Te działania przełożyły się na zmianę struktury wyników sprzedaży. W ostatnim czasie odnotowaliśmy między innymi trzykrotny wzrost udziału sprzedaży online w całościowej sprzedaży Super-Pharm. Nasz eCommerce w ciągu dwóch miesięcy (marzec, kwiecień) osiągnął taki wynik, jak w całym 2019 r. – dodaje.

- Planujemy kolejne kroki w kierunku powiększenia potencjału eCommerce, który obok rozwoju sieci stacjonarnej, Programu lojalnościowego LifeStyle by SuperPharm oraz Optyka jest jednym z czterech filarów naszej strategii rozwoju na kolejne lata - mówi Adam Kołodziejczyk, prezes zarządu Super–Pharm Poland. - W III kwartale roku na klientów czeka wiele niespodzianek, zaplanowana jest bowiem zmiana systemu oprogramowania sklepu www.superpharm.pl, która oznacza szereg nowych funkcjonalności i wiele usprawnień. Uczestnicy programu lojalnościowego LifeStyle by Super-Pharm, których liczba zwiększyła się do blisko 2 mln, mogą liczyć na dużo ciekawych i dedykowanych dla nich korzyści, dużo z nich jest skierowanych do użytkowników aplikacji, której liczba pobrań zbliża się już do 200 tys. - dodaje.