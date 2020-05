Wielkie załamanie sprzedaży detalicznej w kwietniu

Jak podał w piątek GUS, sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym (czyli w cenach stałych) zmalała w kwietniu o 22,9 proc. rok do roku i 12,3 proc. w stosunku do marca. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacowali, że sprzedaż tąpnęła o 19 proc. rok do roku.

Z piątkowych danych wynika, że w kwietniu spadła sprzedaż wszystkich kategorii towarów. Najbardziej, aż o 63,4 proc. rok do roku, załamał się popyt na odzież i obuwie, a także na samochody, motocykle i części do nich (o 54,4 proc.). Spadek obrotów o niemal 15 proc rok do roku odnotowały też jednak sklepy spożywcze, którym jeszcze w marcu sprzyjało budowanie przez gospodarstwa domowe zapasów.