Ostry zjazd wydatków w kwietniu. Sprzedaż runęła o 39 proc.

Już marcowe dane o sprzedaży były słabe, ale wtedy pojawiały się jeszcze okresy zmasowanych zakupów, kiedy Polacy uzupełniali zapasy. W kwietniu tego efektu już nie ma, a według Nielsena jest nawet dużo gorzej. W tygodniu 16 (13-19 kwietnia) wartość sprzedaży koszyka FMCG rok do roku spadła 39 proc., a w porównaniu do tygodnia wcześniejszego o 32 proc. Co ciekawe, spadła nie tylko wartość sprzedaży w stacjonarnych, ale także online i to 12 proc. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to m.in.: popcorn z 48 proc. czy rosnąca o 43 proc. mrożona pizza. Jej powodzenie może tłumaczyć dlaczego sieci gastronomiczne w okresie pandemii nie zauważyły wzrostu zamówień. Z kolei jak podaje Nielsen kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: kosmetyki do makijażu tracące 83 proc., lody z 24 proc. oraz piwo z 13 proc.

- W tygodniu po Wielkanocy wartość sprzedaży koszyka rok do roku spadła o 39 proc. i była to najniższa wartość od początku 2020 r. Jednak po przedświątecznych szczytach takie spadki są zjawiskiem naturalnym, a należy również pamiętać, że na tydzień 16. 2019 przypadła Wielkanoc - mówi Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. współpracy z sieciami handlowymi Nielsen Connect w Polsce.