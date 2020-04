Rumunia zabrania eksportu zbóż, mąki, oleju i cukru

W Rumunii od 16 marca obowiązuje stan wyjątkowy. Pierwotnie miał obowiązywać do połowy kwietnia, ale w poniedziałek przedłużono ten termin do połowy maja.

Od dziś do końca obowiązywania stanu wyjątkowego z kraju nie można wywozić pszenicy, jęczmienia, owsa, kukurydzy, ryżu, mąki, nasion słonecznika, ale również oleju roślinnego, cukru i niektórych wyrobów piekarniczych. W związku z tym wstrzymano wydawanie świadectw fitosanitarnych potrzebnych eksporterom.

Rumunia to jeden z największych eksporterów zbóż w Unii Europejskiej. Zboża można wciąż wywozić do innych państw UE, ale pod warunkiem, że będą przeznaczone do konsumpcji wewnętrznej.