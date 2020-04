Koronakryzys: Konflikt wokół pracy w niedziele

Ograniczenia wywołane epidemią koronawirusa naraziły handlowców na dotkliwe straty. Aby je wyrównać, a przynajmniej zminimalizować, Niemiecki Związek Handlu Detalicznego (HDE) przedstawił rządowi federalnemu specjalny, 10-punktowy plan działania. Jego istota polega na umożliwieniu placówkom handlowym pracy przez siedem dni w tygodniu do końca bieżącego roku. Oznacza to, że sklepy byłyby otwarte także w niedzielę.

