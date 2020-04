Biedronka i Lidl: Niektóre sklepy będą nadal całodobowe

Również Lidl wydłużył akcję dłuższych godzin otwarcia swoich placówek. 200 sklepów Lidl w całej Polsce otwarte będzie całodobowo, a ponad 520 w godzinach 6-24. Sieć nie podała terminu zakończenia obowiązywania wyjątkowych godzin otwarcia swoich sklepów. Przy okazji Lidl poinformował, że wszystkich swoich sprzedawców wyposaża w przyłbice ochronne, co ma im zapewnić dodatkową ochronę.

Ten stan rzeczy, z grubsza, będzie trwał nadal. Biedronka poinformowała, że postanowiła wydłużyć Akcję 24, czyli jej placówki będą standardowo czynne między 6 a 24, a niektóre całodobowo aż do piątku 18 kwietnia. Zdaniem przedstawicieli sieci, pozwoli to nie tylko na większy komfort zakupów dla klientów, ale także zwiększy bezpieczeństwo pracowników, którzy dzięki temu obsługują mniej klientów równocześnie. Między 6 a 24 czynne będzie blisko 1,6 tys. sklepów sieci, a 850 całą dobę. Aktualna lista jest na stronie Biedronki.

Przed świętami sieci handlowe wydłużyły czas funkcjonowania swoich placówek, by choć w ten sposób móc poradzić sobie z kolejkami, jakie pojawiły się przed sklepami po wprowadzeniu znaczących ograniczeń w liczbie klientów na terenie sklepów. Biedronka i Lidl posunęły się nawet do tego, że część placówek była całodobowa.

- To kolejne rozwiązanie, które poprawi komfort pracy sprzedawców – bohaterów wypełniających swoją misję zapewnienia Polakom dostępu do artykułów spożywczych – informuje Lidl Polska w komunikacje prasowym.

Wydłużone pozostają również godziny otwarcia sklepów sieci Aldi. Przed świętami placówki tej sieci były czynne standardowo w godzinach 6-22 i w związku z obecną sytuacją utrzymano ten stan rzeczy. Biuro Prasowe Aldi powiedziało „Rzeczpospolitej”, że sieć w ten sposób chce umożliwić klientom komfortowe zakupy.

Podobną decyzję podjęła sieć Netto. Jej placówki co najmniej do 18 kwietnia będą czynne w godzinach 6-24. Netto zdecydowało również o wydłużeniu specjalnych rabatów dla swoich pracowników oraz dla pracowników służby zdrowia i funkcjonariuszy służb mundurowych. Do 30 kwietnia zarówno pracownicy Netto, jak i pracownicy służby zdrowia i funkcjonariusze służb mundurowych mogą w godzinach 20-24 korzystać z 10 procentowego rabatu na zakupy w ramach „podziękowania za poświęcenie”.

Godziny otwarcia wydłużyła także sieć Dino. Placówki polskiej sieci będą czynne od 6 do 24 w dni powszednie i od 6 do 23 w soboty.