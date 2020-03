Zamknięte szkoły, rekordowe zakupy. Sklepy przeżyły oblężenie

Już 11 marca, kiedy rząd ogłosił takie rozporządzenie, Polacy tłumnie ruszyli do sklepów i w kolejnych dniach sytuacja wyglądała podobnie. W efekcie jak podaje firma Nielsen wartość koszyka FMCG wzrosła o 57 proc. w porównaniu do tego samego tygodnia rok wcześniej. W rezultacie osiągnęła ona wartość zbliżoną do szczytów sprzedaży typowych dla okresu przedświątecznego.

O ile w roku poprzednim grupami produktowymi o największej wartości sprzedaży były kolejno suche produkty spożywcze, alkohole i napoje, to niepokój związany z sytuacją sanitarną sprawił, iż w tygodniu 11. na drugim miejscu po suchych produktach spożywczych pojawiły się środki higieny i pielęgnacji ciała.

Dla dwóch największych grup produktów pod względem wartości sprzedaży, czyli suchych produktów spożywczych sprzedaż podwoiła się, a w przypadku środków higieny i pielęgnacji wzrost wyniósł 70 proc.