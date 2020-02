Negocjacje UE z Wielką Brytania ruszą w przyszłym tygodniu

- Oczekuje się, że nowy mandat negocjacyjny zostanie przyjęty jutro, co pozwoli nam zacząć negocjacje bardzo szybko, nawet od przyszłego tygodnia - powiedział Reuterowi.

Dotychczas Francja nie zgadzała się na wspólne stanowisko negocjacyjne dążąc do zaostrzenia warunków, w tym do zmuszenia Wyspiarzy, by w dalszym ciągu przestrzegali przepisów i ustaleń bloku w zamian za dostęp do cennego jednolitego rynku unijnego.