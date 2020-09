Setki Austriaków zaskoczonych czekami z podpisem Trumpa

Jeden z obywateli Austrii, który otrzymał taki czek, rozmawiał o tym z publiczną telewizją ORF. Czeki na 1200 dolarów przyszły do niego i do jego żony. Początkowo myśleli, że to jakieś skomplikowane oszustwo, jednak wizyta w banku wyjaśniła sprawę i czeki udało się spieniężyć. W tym konkretnym przypadku, jak informuje „The Washington Post", mężczyzna pracował krótko w USA w latach 60. XX wieku i nawet otrzymuje niewielką emeryturę z tego tytułu.

O tym, że takie sytuacje się zdarzają donosiło już w zeszłym miesiącu publiczne radio NPR. Przedstawiciele rządu USA odgrażali się wówczas, że jeżeli ktoś nieuprawniony zrealizuje czek, to może to doprowadzić do zmiany statusu wizowego takiej osoby ewentualnie problemy z ponownym wjazdem do USA.