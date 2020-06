Na pandemii zyskują nieliczni

Do takich wniosków doszli analitycy z firmy doradczej Simon-Kucher & Partners. Wrażliwość poszczególnych sektorów na kryzys wywołany przez pandemię ocenili na podstawie tego, jak wpływa ona na popyt na rozmaite dobra i usługi oraz tego, jak zmienia możliwości zaspokojenia tego popytu.

W najgorszej sytuacji są te branże, które zmagają się z załamaniem popytu w związku ze strachem konsumentów przed zakażeniem się koronawirusem oraz zmianami ich preferencji, a jednocześnie mają ograniczone możliwości sprzedażowe z powodu antyepidemicznych restrykcji oraz nowych wymogów sanitarnych. Do takich branż należą m.in. turystyka, hotelarstwo oraz motoryzacja.

Na przeciwległym biegunie są branże, które doświadczają w związku z pandemią Covid-19 wzrostu zapotrzebowania na swoje produkty i usługi, a przy tym nie napotykają ograniczeń podażowych. Do takich kwitnących branż eksperci Simon-Kucher zaliczyli m.in. media, telekomunikację oraz produkcję wszelkiego rodzaju oprogramowania, z grami włącznie. Jedyną nieusługową branżą wśród beneficjentów kryzysu jest farmaceutyka.

Sektorowa analiza wrażliwości na kryzys może być punktem wyjścia do oceny wrażliwości całych gospodarek. – Według naszych szacunków Polska znalazła się w grupie krajów UE o największym udziale w PKB sektorów dotkniętych kryzysem w stopniu wysokim i bardzo wysokim. Obok Polski w gronie tym znajdują się m.in. Czechy, Słowacja, Słowenia, Austria i Litwa. Do gospodarek, które ze względu na strukturę generowanego PKB skutki pandemii odczują w najmniejszym stopniu, należą m.in. Dania, Holandia, Luksemburg i Bułgaria – tłumaczy „Rz" Artur Staniec, dyrektor zarządzający Simon-Kucher & Partners na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

Według szacunków Pawła Kowalskiego, ekonomisty z Banku Pekao, udział branż najbardziej wrażliwych na skutki Covid-19 w polskiej gospodarce przekracza 50 proc., a udział branż o najwyższej odporności – jak telekomunikacja, IT i media – to zaledwie 5 proc. Kowalski podkreśla jednak, że to nie oznacza, że w Polsce recesja będzie głębsza niż średnio w UE.