Polska pozostanie unijnym beneficjentem netto

Są trzy możliwości znalezienia pieniędzy na spłatę długu. Przede wszystkim mogą się na to złożyć państwa członkowskie. Udział każdego z nich wynosiłby tyle samo, ile udział we wpłatach do budżetu UE – dla Polski jest to obecnie 6 proc., czyli 30 mld euro. Nawet w tym najgorszym scenariuszu bylibyśmy zatem beneficjentem netto tych unijnych dotacji. Druga opcja to oszczędności, czyli UE w nowym budżecie po 2027 r. zmniejszyłaby swoje tradycyjne wydatki i z tego spłaciła dług. Wreszcie trzecia opcja, preferowana przez Brukselę, to nowe dochody własne: rozszerzenie systemu handlu emisjami CO2 na lotnictwo i transport morski, opłata węglowa na granicach zewnętrznych UE, podatek od operacji dużych koncernów czy podatek płacony przez gigantów cyfrowych.