Morawiecki: Tarcze działają. Ocalą miliony miejsc pracy

Tarcza dla polskich firm to pakiet różnych działań pomocowych na rzecz ochrony miejsc pracy i przedsiębiorstwa. Dotychczas do firm trafiło już 37 mld zł. Z czego największa kwota to subwencje w ramach tzw. Tarczy Finansowej PRF – 28,4 mld zł (dla prawie 140 tys. firm zatrudniających 1,6 mln osób). Z kolei 670 tys. firm otrzymało mikro pożyczki na kwotę 3,3 mld zł, a na ochronę miejsce pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 3,2 mld zł.