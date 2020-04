Ciągle jest szansa, że recesji nie będzie?

Prawdopodobieństwo recesji w 2020 r. wynosi 79 proc. – wynika z prognoz zebranych przez Narodowy Bank Polski wśród 22 zespołów ekonomistów. To oznacza, że część ekspertów wciąż wierzy w scenariusz żywiołowego odbicia aktywności w gospodarce po tym, jak zniesione zostaną ograniczenia wprowadzone w celu stłumienia epidemii Covid-19.

NBP gromadzi prognozy ekonomistów cztery razy do roku. Ostatnią ankietę makroekonomiczną, której wyniki opublikował we wtorek, przeprowadził w dniach 28 marca – 2 kwietnia. Ankiety NBP tym różnią się od innych badań opinii ekonomistów, w tym tych prowadzonych regularnie przez „Parkiet" i „Rz", że dotyczą prognoz przedziałowych, a nie punktowych. To oznacza, że uczestnicy formułują kilka scenariuszy makroekonomicznych, przypisując im różne stopnie prawdopodobieństwa. Poniżej dalsza część artykułu

Uczestnicy najnowszej ankiety przeciętnie oceniają, że z 50-proc. prawdopodobieństwem dynamika PKB Polski w 2020 r. znajdzie się między -4,5 a -0,5 proc. Z 90-proc. prawdopodobieństwem dynamika PKB wyniesie zaś od -9,4 do 2,2 proc. Czytaj także: Kołodko: Potem, czyli świat po pandemii

NBP w komentarzu do wyników badań wśród profesjonalnych prognostów zwraca uwagę, że „różnice między skrajnymi scenariuszami tempa wzrostu PKB w 2020 r. podane przez niektórych ekspertów przekraczają 10 pkt. proc.". To pokazuje, jak duża jest wśród ekonomistów niepewność dotycząca wpływu epidemii Covid-19 na polską gospodarkę.

W 2021 r. z 50-proc. prawdopodobieństwem wzrost PKB sięgnie od 1,1 do 4,7 proc. Ryzyko recesji jest w ocenie ekonomistów niewielkie, wynosi około 9 proc. W 2022 r. wzrost PKB z 50-proc. prawdopodobieństwem wyniesie od 1,8 do 3,8 proc.

Konsekwencją załamania gospodarczego w Polsce będzie może być wyhamowanie inflacji, która w ostatnich miesiącach mocno Polaków niepokoiła. Wśród ekonomistów nie ma jednak przekonania, że tak się stanie. W porównaniu do grudnia, gdy NBP poprzednio zbierał prognozy, oczekiwania co do inflacji mocno się nie zmieniły.