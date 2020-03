Świat broni się przed skutkami pandemii

Sejm uchwalił pakiet przepisów, które mają chronić miejsca pracy, a także zmniejszyć koszty funkcjonowania firm i pomóc im utrzymać płynność finansową. Mikrofirmy, które zatrudniają do dziewięciu osób, mogą liczyć na zwolnienie ze składek do ZUS za marzec, kwiecień i maj. Skorzystać mogą także samozatrudnieni, jeśli ich przychód nie przekracza trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (15 681 zł). Dostępne będzie też świadczenie postojowe w wysokości do ok. 2 tys. zł dla osób zatrudnionych na umowach zlecenia i o dzieło, a także samozatrudnionych z przychodem poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Państwo dołoży też 40 proc. do wynagrodzeń pracowników w firmach pogrążonych w kłopotach.

Poniżej dalsza część artykułu