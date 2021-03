Rząd bardziej zamyka gospodarkę, Koszty lockdownu wzrosną

Rząd ogłosił nowe restrykcje: od soboty zamknięte zostaną sklepy budowlane i meblowe o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. Zmiany dotyczą też sklepów spożywczych. – Do tej pory był limit jednej osoby na 15 mkw. powierzchni, teraz dla sklepów ponad 100 mkw. będzie to jedna osoba na 20 mkw. – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Zamykane są przedszkola i żłobki. To wielkie wyzwanie dla pracujących rodziców, którzy w ub.r. posyłali do tych placówek ok. 2,3 mln dzieci. – W drugim kwartale 2020 r. około 940 tys. osób skorzystało z zasiłków opiekuńczych na dzieci, a w pierwszym ok. 500 tys. – mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Roczny koszt zasiłków wyniósł 3,7 mld zł.