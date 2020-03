Koronawirus: Niemcy wpompują w gospodarkę 500 mln euro

Minister finansów Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że na potrzeby ratowania firm dotkniętych kryzysem rząd możne przeznaczyć do 5 proc. PKB. Według Spiegla jest to około 180 mld euro zadłużenia budżetowego. Jednak według ekspertów z ministerstwa finansów, na których powołuje się portal - suma ta może zostać zwiększona nawet do 700 mld dolarów. Na tyle stać niemiecką gospodarkę, ale jak przyznają anonimowi urzędnicy, jest to suma, której jeszcze nigdy żaden niemiecki rząd nie był w stanie wyasygnować na pomoc gospodarcze i biznesowi. Na razie jest ona jedynie na papierze.