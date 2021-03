OECD: Biden ratuje świat. Potężny bodziec dla gospodarek

To wnioski z nowych prognoz Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), opublikowanych we wtorek.

OECD zdecydowanie zrewidowała swoje scenariusze makroekonomiczne dla kilku państw, przede wszystkim zaś dla USA. Tam produkt krajowy brutto (PKB) – podstawowa miara aktywności w gospodarce – wzrosnąć ma w tym roku o 6,5 proc. zamiast o 3,2 proc., a w 2022 r. o 4 proc. zamiast o 3,5 proc.

„Wygląda na to, że zakres wsparcia fiskalnego w USA będzie zdecydowanie większy niż w większości innych gospodarek” – napisała OECD we wtorkowym raporcie, odnosząc się do grudniowego pakietu stymulacyjnego, przygotowanego jeszcze przez administrację Donalda Trumpa, jak i do znacznie większego pakietu administracji Joe Bidena. Jak szacuje paryska organizacja, tylko ten ostatni - warty 1,9 bln USD - zwiększy łączny popyt amerykańskiego rządu, firm i konsumentów w 2021 r. o 3-4 proc., a popyt ten częściowo wycieknie poza granice USA. Największe korzyści z tego tytułu odniosą główni partnerzy handlowi USA, czyli Meksyk i Kanada, ale pozytywne skutki pakietu Bidena odczują też Chiny i strefa euro.

Dzięki tak ekspansywnej polityce fiskalnej Waszyngtonu, aktywność gospodarcza w USA nie tylko wróci szybko do poziomu sprzed pandemii, ale nawet – jak przewiduje OECD – na przedpandemiczną ścieżkę wzrostu. Przyszły rok amerykański PKB zakończyć ma na poziomie o 1 proc. wyższym niż zwiastowały prognozy paryskiej organizacji z listopada 2019 r. Dla porównania, globalny PKB będzie wciąż o około 2 proc. niższy niż byłby prawdopodobnie gdyby nie wybuch pandemii.