Optymizm inwestorów może być przedwczesny

WIG20, mWIG40 i sWIG80 od początku roku są na minusie odpowiednio o 26 proc., 20 proc. i 8 proc. I to pomimo zwyżek z ostatnich tygodni (od połowy marca notowania polskich blue chips podskoczyły o blisko jedną czwartą).

Pojawiają się jednak głosy, że to zbyt optymistyczna reakcja, bo choć wprawdzie w Europie udało się wyhamować przyrost nowych przypadków, to na szybki powrót gospodarki do normalności się nie zanosi, a w dodatku w USA szczyt zachorowań prawdopodobnie dopiero nastąpi.