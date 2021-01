Chiński indeks wyżej niż na szczycie bańki spekulacyjnej

W 2020 roku CSI 300, referencyjny wskaźnik chińskiego rynku, zdystansował globalny indeks MSCI Inc najbardziej od sześciu lat, gdyż oszczędzający lokowali pieniądze w tysiące nowych funduszy akcji po tym, jak niektóre popularne produkty oferowane przez firmy zarządzające majątkiem po raz pierwszy w historii przyniosły straty.

Niektórzy eksperci sadzą, iż tym razem zwyżki będą trwalsze. Pierre Lau z Citigroup Inc. i jego koledzy podnieśli docelową wartość CSI 300 do 5525 pkt, natomiast Laura Wang z banku Morgan Stanley oczekuje skoku do 5570 pkt. na koniec tego roku.