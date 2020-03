Obawy inwestorów wróciły. Na giełdzie znów spadki

WIG20 zanurkował aż 5,6 proc. pod kreskę. Do pozbywania się akcji skłoniły inwestorów fatalne nastoje panujące na pozostałych europejskich rynkach akcji. Od początku notowań na rynku niepodzielnie rządzili sprzedający, a kolor czerwony objął prawie wszystkie giełdy, od Moskwy po Lizbonę. Przecena nabrała nieco tempa, gdy do gry włączyli się amerykańscy inwestorzy, którzy również poddali się negatywnym nastrojom. W efekcie początek notowań za oceanem przyniósł solidną korektę indeksów na Wall Street, co pociągnęło za sobą w dół pozostałe rynki. Wyprzedaż akcji to efekt obaw związanych z rozszerzającą się epidemią koronawirusa na świecie. W weekend sytuacja epidemiczna pogorszyła się m. in. w Europie i w USA. Kolejnym zmartwieniem dla inwestorów był brak porozumienia dot. gospodarczego pakietu stymulującego na czas epidemii w USA, który został zablokowany w Senacie przez Demokratów. W celu uspokojenia opanowanie sytuacji do akcji wkroczył Fed i ogłosił nielimitowany skup aktywów. Na niewiele się to jednak zdało, bo inwestorzy przyjęli go z dużą rezerwą.

W Warszawie sprzedający dali o sobie znać przede wszystkim w segmencie największych spółek z WIG20. Negatywnie w tym gronie wyróżniają się walory banków. Negatywne nastawienie inwestorów do sektora miało związek z ujawnieniem propozycji rocznego zawieszenia spłat rat kredytowych w ramach rządowego projektu tarczy antykryzysowej. Rozwiązanie jest analizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na celowniku sprzedających znalazły się też akcje Orange, JSW i CCC.