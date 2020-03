Lekka poprawa na giełdach. Byki znowu zwierają szyki

Do odrabiania strat z ostatnich dni z impetem ruszyli wczoraj Amerykanie. Na Wall Street znowu mieliśmy szał zakupów. Liczby zresztą mówią same za siebie. Dow Jones Industrial zyskał 5,1 proc. Z kolei S&P500 urósł 4,6 proc. i w błyskawicznym tempie wrócił powyżej 3000 pkt. Obecnie brakuje mu już tylko 10 pkt, by przebić kolejny okrągły poziom, czyli 3100 pkt.

Poprawę nastrojów widać było również na rynkach azjatyckich, chociaż nie była ona już aż tak spektakularna. Shanghai Composite zyskał 0,7 proc., Kospi urósł 0,6 proc., Hang Seng zakończył dzień 0,2 proc. na plusie. Słabo natomiast zaprezentował się Nikkei225, który stracił 1,2 proc.



Co dzisiaj w kalendarzu? Jeśli chodzi o publikacje stricte makroekonomiczne to na fajerwerki nie ma co liczyć. Z drugiej strony sytuacja rynkowa jest dynamiczna. Dzisiaj ma się odbyć konferencja ministrów finansów państw G7, w której mają uczestniczyć również przedstawiciele banków centralnych z tych krajów. Oczywiście ma to związek z koronawirusem. Rynek liczy, że decydenci podejmą kroki, które załagodzą wpływ koronawirusa na światową gospodarkę i rynki finansowe. Pytanie tylko czy faktycznie tak się stanie? Dzisiaj także rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.