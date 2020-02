Krew na rynkach akcji. Koronawirus przeraża inwestorów

Jedno można było przewidzieć jeszcze przed wybiciem dzwonka na europejskich parkietach - po tym, jak ukształtowała się sesja w USA, piłka jest nadal po stronie niedźwiedzi. Przypomnijmy, że za oceanem środowy handel rozpoczął się na zielono, jednak po kilku godzinach indeksy już świeciły na czerwono. Oznaczało to trzeci z kolei dzień spadków, tymczasem S&P500 w ostatnich miesiącach przyzwyczaił inwestorów raczej do ustanawiania nowych rekordów. Impulsem do wyprzedaży w Amerykach była informacja o pojawieniu się koronawirusa w Brazylii. Tamtejszy główny indeks giełdowy, czyli Bovespa zareagował 7-proc. spadkiem. Na czerwono kończyły również indeksy w Azji - japoński Nikkei stracił ponad 2 proc. Indeksy akcji w Europie od początku czwartkowej sesji świeciły na czerwono, jednak przez kilka pierwszych godzin sprawiały wrażenie, że niżej spaść nie mogą. WIG20 wspierał się na poziomie 1900 pkt. Warto zauważyć, że tak nisko indeks polskich dużych spółek nie był od końca 2016 r. Jednak dość typowym zjawiskiem były ponad 2-proc. spadki innych indeksów w Europie, m.in. niemieckiego DAX, czy francuskiego CAC40.

Obligacje na rekordach

Wytłumaczenie zniżek akcji leży oczywiście w obawie przed skutkami koronawirusa dla gospodarek, na co wskazują też silnie spadające rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. W ciągu kilku ostatnich dni oprocentowanie rządowych papierów 10-letnich spadło z około 1,5 proc. do zaledwie 1,28 proc. pod koniec czwartku. Były to zarazem nowe rekordy tego wskaźnika. Podobnie rosły ceny obligacji skarbowych w Polsce, które w ostatnim czasie, w związku z wyższą od oczekiwań inflacją, stały z boku. Dla papierów 10-letnich wynosiły pod koniec dnia 1,76 proc., co oznaczało powrót w okolcie poziomów z lipca 2019 r., które również były najniższe w historii notowań polskiego długu.

Na rynku walut rządziło euro, które chwilami kosztowało powyżej 1,1 dolara, czyli najwyżej od kilku tygodni. Część inwestorów prawdopodobnie zaczyna oczekiwać reakcji amerykańskiego banku centralnego w postaci obniżki stóp procentowych. Dolar tracił także do złotego i kosztował 3,93 zł. W obawie o sytuację gospodarek pikowały też ceny surowców. Baryłka ropy typu WTI pod koniec dnia kosztowała 46,6 dolarów, tymczasem jeszcze na początku tego tygodnia cena przekraczała 52 dolary.