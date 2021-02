Fundusz Odbudowy w Polsce wciąż bez ratyfikacji

Można podejrzewać, że to efekt sprzeciwu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z Solidarnej Polski, który ostro protestował przeciw powiązaniu wypłat z funduszu z praworządnością. – Konsekwentnie podkreślamy zagrożenia wynikające z ustaleń dotyczących wejścia w życie rozporządzenia o praworządności – powiedział we wtorek w wypowiedzi dla PAP wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodał, że resort finansów dotychczas nie przedstawił też kalkulacji wszystkich skutków decyzji o stworzeniu Funduszu Odbudowy.

Brak ratyfikacji to zresztą niejedyny problem w Polsce. Wciąż nieznany jest Krajowy Plan Odbudowy, czyli mapa drogowa, jak Polska zamierza wykorzystać to postpademiczne wsparcie. A chodzi o niemałe pieniądze – w sumie ok. 60 mld euro (ponad 260 mld zł), z czego 24 mld euro to bezzwrotne dotacje, a reszta – pożyczki.

Jak informowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, na wtorkowym posiedzeniu sejmowej podkomisji, konsultacje KPO mają ruszyć 26 lutego. Na dyskusje będzie mało czasu, bo do końca kwietnia plan musi trafić do oceny Komisji Europejskiej.

Minister mówiła, że KPO, zgodnie z wymogami UE, zawiera spis reform i plan działań dla ich realizacji. W KPO nie znajdzie się jednak lista wszystkich przewidywanych projektów i inwestycji, a jedynie tzw. kamienie milowe, które mają być punktem odniesienia do oceny postępów we wdrażaniu reform. Cały program ma być wdrażany na poziomie centralnym, bo jak mówiła minister, faktycznym zarządzającym KPO jest Komisja Europejska. Dodała, że na razie KPO obejmuje tylko część dotacyjną. Na pytania posłów, jakie to są dokładnie reformy, co z inwestycjami, które zgłaszali samorządowcy, do kogo i na co trafią fundusz itp., minister nie udzieliła wyczerpującej odpowiedzi.