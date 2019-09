Jak chronić wolność w sieci? Debata na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Debata toczyła się głównie wokół dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, zatwierdzonej przez Parlament Europejski 26 marca 2019 roku. Na implementację przepisów kraje UE mają czas do maja 2021 roku. Nowa dyrektywa ma w założeniu wzmocnić prawa twórców do uczciwego wynagradzania za wykorzystywanie w internecie ich dzieł.

Zdaniem pisarza Zygmunta Miłoszewskiego wielkie korporacje internetowe zawładnęły niemal wszystkim dziedzinami współczesności, co zadziało się w dużej mierze kosztem twórców, którzy stali się pariasami obecnego świata. Według pisarza, internet stał się tak znaczącym publicznym dobrem, jak ropa lub prąd. Dlatego oburzające jest pozostawienie sieci pod kontrolą kilku wszechmocnych, prywatnych podmiotów jakimi są globalne molochy cyfrowe. Autor podkreślił, że stoją one faktycznie poza prawem lub o nim chcą decydować – Co by było, gdyby Gazprom tworzył przepisy dotyczące dystrybucji gazu lub prądu? A dopuściliśmy do sytuacji, w której cyfrowe globalne koncerny stały się takimi wszechmocnymi prawodawcami lub podmiotami, które lekceważą przepisy – podkreślał pisarz.