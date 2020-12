Janosikowe: Warszawa zapłaci więcej mimo, że wirus uszczuplił finanse

Stowarzyszenie STOP Janosikowe znów apeluje o zmianę mechanizmu naliczania wpłaty do budżetu państwa przez samorządy, których dochody z podatków przekraczają określone wskaźniki, tzw. janosikowego. Z wyliczeń stowarzyszenia wynika, że pomimo pandemii i spadku wpływów do samorządowej kasy w 2021 r. Warszawa zapłaci 1,294 mld zł, czyli o 85,4 mln zł więcej niż w 2020 r. Dane pokazują, że spowolnienie gospodarcze i koronawirus negatywnie odbiły się na budżecie stolicy. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., od stycznia do września 2020 r. wpływy z PIT spadły o 282,6 mln zł, z użytkowania wieczystego o 221,6 mln zł, a ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 216,1 mln zł.

